23 организации прошли аккредитацию для оказания услуг детям в трудной жизненной ситуации

8 августа 2017, 12:05 Комментарии

В Министерстве труда и социального развития 13 некоммерческим организациям, оказывающим услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили сертификаты об аккредитации, сообщают в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя министра Жылдыз Полотовой, аккредитацию должны пройти некоммерческие организации независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям и предназначенные для круглосуточного пребывания.

"В министерство в общем 37 некоммерческих организаций подали документы для получения сертификата об аккредитации. После проведения экспертными группами оценки деятельности некоммерческих организаций комиссия приняла решение об аккредитации 23 НКО, которые соответствовали всем установленным требованиям", - сказала она.

Список всех аккредитованных НКО:

1. Общественное объединение "Центр защиты детей";

2. Семеновский детский дом - Центр приемных семей "Дружная семья";

3. Общественный фонд "SOS детские деревни Кыргызстана", детский дом семейного типа "SOS детская деревня Чолпон-Ата";

4. Детский дом "Кара-Балта";

5. Общественное объединение "Кризисный центр Багыт";

6. Учреждение "Центр детства Нуристан";

7. Общественный фонд "SOS детский деревня Кыргызстана", "SOS детская деревня г. Бишкек";

8. Детский дом "Каракол";

9. Учреждение "Центр детства Гулзар";

10. Центр материнства и детства "Сокулук";

11. Центр материнства и детства "Аль-Фауз";

12. Центр детства "Элистан";

13. Общественное объединение Friend of Children;

14. Благотворительное учреждение "Кант пансион";

15. "Центр материнства и детства";

16. Детский приют для детей-сирот мальчиков школьного возраста им. Аль Бухара;

17. ОО "Детский Ковчег Надежды";

18. Дом милосердия "Алтын Уя" (г.Бишкек);

19. Дом милосердия "Алтын Уя" (с. Новопокровка, Иссык-Атинский район, ул. Ленина);

20. Дом милосердия "Алтын Уя" (с. Новопокровка, Иссык-Атинский район, ул. Фрунзе);

21. Учреждение "Ознур";

22. Общественный благотворительный фонд "Хадича";

23. Благотворительное учреждение "Биздин Муун".