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В Кыргызстане хотят создать виртуального сотового оператора

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441683-ru.html

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8 августа 2017, 11:57       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. ОАО "Кыргызтелеком" рассматривает несколько вариантов реализации проекта мобильной сети и передачи данных LTE на базе дочерней компании "КТ Мобайл", сообщил на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом глава компании Нурлан Мадаминов.
По его словам, разработан ряд вариантов оптимального и наименее затратного внедрения проекта. В частности, обсуждается вопрос его запуска по технологиям Run Sharing и MVNO (виртуальный оператор).
"Проект планируется реализовать за счет кредитной линии, детальный бизнес-план находится на стадии завершения", - сказал Мадаминов.
Виртуальный оператор сотовой связи (MVNO, mobile virtual network operator) - оператор, который использует инфраструктуру другой компании, оказывая услуги под собственным брендом.
В Кыргызстане в госсобственности имеется один сотовый оператор. ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), 100 процентов акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года со стартовой ценой около 19 миллиардов сомов. Аукцион по реализации госпакета акций ЗАО должен был состояться еще в мае 2016-го, однако его передвинули на более поздний срок из-за отсутствия заявок. В результате тогдашний глава ФУГИ Алмаз Кадыркулов ушел в отставку. Следующий аукцион должен был пройти 16 декабря (стартовая цена - 14,25 миллиарда сомов), но и он не состоялся. Третий аукцион запланировали на 5 июня, цену снизили до 13,5 миллиарда сомов, однако желающих приобрести компанию опять не нашлось.
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