В Кыргызстане хотят создать виртуального сотового оператора

8 августа 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. ОАО "Кыргызтелеком" рассматривает несколько вариантов реализации проекта мобильной сети и передачи данных LTE на базе дочерней компании "КТ Мобайл", сообщил на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом глава компании Нурлан Мадаминов.

По его словам, разработан ряд вариантов оптимального и наименее затратного внедрения проекта. В частности, обсуждается вопрос его запуска по технологиям Run Sharing и MVNO (виртуальный оператор).

"Проект планируется реализовать за счет кредитной линии, детальный бизнес-план находится на стадии завершения", - сказал Мадаминов.

Виртуальный оператор сотовой связи (MVNO, mobile virtual network operator) - оператор, который использует инфраструктуру другой компании, оказывая услуги под собственным брендом.

В Кыргызстане в госсобственности имеется один сотовый оператор. ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), 100 процентов акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года со стартовой ценой около 19 миллиардов сомов. Аукцион по реализации госпакета акций ЗАО должен был состояться еще в мае 2016-го, однако его передвинули на более поздний срок из-за отсутствия заявок. В результате тогдашний глава ФУГИ Алмаз Кадыркулов ушел в отставку. Следующий аукцион должен был пройти 16 декабря (стартовая цена - 14,25 миллиарда сомов), но и он не состоялся. Третий аукцион запланировали на 5 июня, цену снизили до 13,5 миллиарда сомов, однако желающих приобрести компанию опять не нашлось.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });