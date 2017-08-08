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Дожди и снег с пятницы — штормовое предупреждение по Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441682-ru.html

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8 августа 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Кыргызгидромет распространило штормовое предупреждение.
С 11 по 13 августа в республике ожидается неустойчивая погода.
"11 августа днем и ночью местами, а 12 августа на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. 13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 метров в секунду и понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В целях недопущения человеческих жертв и снижения материального ущерба организована SMS-рассылка.
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