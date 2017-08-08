Дожди и снег с пятницы — штормовое предупреждение по Кыргызстану

8 августа 2017, 12:03 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Кыргызгидромет распространило штормовое предупреждение.

С 11 по 13 августа в республике ожидается неустойчивая погода.

"11 августа днем и ночью местами, а 12 августа на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. 13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 метров в секунду и понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В целях недопущения человеческих жертв и снижения материального ущерба организована SMS-рассылка.

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