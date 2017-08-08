Кыргызстан намерен через суд взыскать долг за Интернет у фирм Таджикистана

8 августа 2017, 12:07 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. ОАО "Кыргызтелеком" просит Фонд управления государственным имуществом вынести на рассмотрение правительства вопрос о погашении таджикскими операторами связи задолженности за услуги Интернета, сообщил глава компании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии ФУГИ.

Таджикские операторы "Телеком Технолоджи" и "Сатурн-Онлайн" в течении длительного времени не погашают долг перед "Кыргызтелекомом", в связи с чем компания просит правительство КР обсудить данный вопрос с кабинетом министров Таджикистана.

"Долг таджикского оператора "Сатурн Онлайн" составляет 662,6 тысячи долларов. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража", - говорится в сообщении.

По информации ОАО, задолженность "Телеком Технолоджи" составляет 687 тысяч долларов. Как добавил Мадаминов, "Кыргызтелеком" подал иск в международный арбитражный суд.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });