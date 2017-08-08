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Кыргызстан намерен через суд взыскать долг за Интернет у фирм Таджикистана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441681-ru.html

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"Кыргызтелеком" договорился о снижении цен на закупку внешнего трафик Интернета

8 августа 2017, 12:07       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. ОАО "Кыргызтелеком" просит Фонд управления государственным имуществом вынести на рассмотрение правительства вопрос о погашении таджикскими операторами связи задолженности за услуги Интернета, сообщил глава компании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии ФУГИ.
Таджикские операторы "Телеком Технолоджи" и "Сатурн-Онлайн" в течении длительного времени не погашают долг перед "Кыргызтелекомом", в связи с чем компания просит правительство КР обсудить данный вопрос с кабинетом министров Таджикистана.
"Долг таджикского оператора "Сатурн Онлайн" составляет 662,6 тысячи долларов. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража", - говорится в сообщении.
По информации ОАО, задолженность "Телеком Технолоджи" составляет 687 тысяч долларов. Как добавил Мадаминов, "Кыргызтелеком" подал иск в международный арбитражный суд.
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