НКО, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получили аккредитацию

8 августа 2017, 11:41 Комментарии

В Минсоцразвитии еще 13 некоммерческим организациям, оказывающим услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили сертификаты об аккредитации.

По словам заместителя министра Жылдыз Полотовой, для улучшения качества предоставления услуг детям в трудной жизненной ситуации, аккредитацию должны пройти некоммерческие организации независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям, находящимся в ТЖС, и предназначенные для круглосуточного пребывания.

"В общем 37 некоммерческих организаций подали документы для получения сертификата об аккредитации. После проведения экспертными группами оценки деятельности принято решение об аккредитации 23 НКО, которые соответствовали всем установленным требованиям", – сказала Полотова.