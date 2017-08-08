Атамбаеву рассказали о военной технике, переданной Россией Кыргызстану

8 августа 2017, 11:59 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева, сообщает пресс-служба президента.

"Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Раимберди Дуйшенбиев рассказал президенту о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Россией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану", – говорится в сообщении.