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Атамбаеву рассказали о военной технике, переданной Россией Кыргызстану

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441679-ru.html

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8 августа 2017, 11:59       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева, сообщает пресс-служба президента.
"Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Раимберди Дуйшенбиев рассказал президенту о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Россией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану", – говорится в сообщении.

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