Пассажирка маршрутки погибла в ДТП в Бишкеке, в них врезался минивэн

8 августа 2017, 11:24 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. На южной магистрали в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, сообщили в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.

Авария с участием буса с пассажирами "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер" произошла 8 августа примерно в 8.20 утра на пересечении улиц Шералиева и А.Масалиева (южной магистрали).

В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка маршрутного такси.

По предварительным данным милиции и по словам очевидцев, 29-летний водитель "Фольксваген Транспортер" выехал на перекресток на запрещающий знак светофора и врезался в "Мерседес Спринтер", в результате чего бус с пассажирами опрокинулся.

"Оба водителя были трезвы", - сообщили в милиции.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз.