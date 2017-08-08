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Пассажирка маршрутки погибла в ДТП в Бишкеке, в них врезался минивэн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/passazhir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441678-ru.html

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8 августа 2017, 11:24       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. На южной магистрали в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, сообщили в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы.
Авария с участием буса с пассажирами "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер" произошла 8 августа примерно в 8.20 утра на пересечении улиц Шералиева и А.Масалиева (южной магистрали).
В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка маршрутного такси.
По предварительным данным милиции и по словам очевидцев, 29-летний водитель "Фольксваген Транспортер" выехал на перекресток на запрещающий знак светофора и врезался в "Мерседес Спринтер", в результате чего бус с пассажирами опрокинулся.
"Оба водителя были трезвы", - сообщили в милиции.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз.

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