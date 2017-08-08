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В Оше местный житель поменял в "обменке" 10 тыс. фальшивых рублей на сомы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441677-ru.html

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8 августа 2017, 11:42       Комментарии

ОШ, 08.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош сотрудниками правоохранительных органов задержан житель села Отуз-Адыр Кара-Суйского района С.П., 1987 года рождения, обменявший фальшивые рубли. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
По данным пресс-службы, житель Кара-Суйского района С.П. 4 августа в одном из обменных пунктов, находящихся по улице Кара-Суу города Ош, обменял 10 тысяч рублей на сомы. В ходе оперативно-следственных мероприятий 6 августа сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был задержан.
В отношении него принята мера в виде домашнего ареста. Ведётся следствие.

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