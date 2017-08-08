Заслуженные артисты России примут участие в Неделе российского кино в КР

8 августа 2017, 11:23 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном, в городе Бишкек и в городе Чолпон-Ата с 18 по 25 августа 2017 года пройдет Неделя российского кино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

В рамках Недели российского кино в Кыргызстан прибудет российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика.

Участники делегации будут представлять фильмы перед кинозрителями, показы которых пройдут в кинотеатрах города Бишкека и города Чолпон-Аты.

В частности заслуженный артист РФ Виталий Кищенко представит фильм "Анна Каренина. История Вронского", сыгравшего главную роль в кинофильме.

Заслуженный артист РФ Василий Мищенко, исполнившим одну из ролей в фильме "Частное пионерское – 2" вместе с продюсером второй и третей частью фильма "Частное пионерское" Владимиром Есиновым, будет представлять указанную кинокартину.

Заслуженный артист РФ, артист Московского академического театра "Сатиры" Юрий Нифонтов представит зрителями фильм "Время первых".

Известный российский артист Борис Каморзин представит две российские кинокартины "Монах и бес" и "Ледокол".

Вместе с тем в мероприятиях примут участие продюсер проекта, заслуженный работник РФ Елена Лебедева и кинокритик, кинообозреватель газеты "Труд" Леонид Павлючик.

Программа Недели российского кино в Кыргызстане стартует в Бишкеке и продолжится кинопоказами в Чолпон-Ате.

Торжественное открытие "Недели российского кино" пройдет 18 августа в кинотеатре "Манас" и там же продолжится показом фильма "Время первых".

В кинотеатре "Октябрь" в субботу 19-го августа, все желающие и в частности поклонники российского кинематографа смогут посмотреть на широком экране фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", снятый по роману Льва Толстого "Анна Каренина" и повести В.Вересаева "На японской войне". Показ фильма состоится в 16:00 часов.

В 20:00 часов вечера для посетителей кинотеатра состоится показ фильма "Дама пик", драмы, основанной на одноименной новелле Александра Пушкина и опере Петра Чайковского.

Также 20 августа в кинотеатре "Октябрь" состоится показ фильмов "Частное пионерское-3" в 12:00 часов дня, кинокартины режиссера Николая Досталь "Монах и бес" в 16:00 часов и фильм Николая Хомерики "Ледокол" в 19:00 часов вечера.

Аналогичная программа показов российских фильмов пройдет в кинотеатре, расположенном в санатории "Голубой Иссык-Куль" в городе Чолпон-Ата с 21 по 24 августа.