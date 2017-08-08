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Президент А.Атамбаев принял начальника Генштаба Вооруженных сил Р.Дуйшенбиева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441674-ru.html

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8 августа 2017, 11:43       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Райимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по укреплению и дальнейшему развитию Вооруженных сил страны, основных результатах проводимой работы по оптимизации органов управления и повышению боеготовности подразделений.
Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Р.Дуйшенбиев рассказал о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Российской Федерацией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану.
А.Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.

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