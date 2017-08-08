Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане 7 августа произошло землетрясение силой около 3 балловВ Кыргызстане 7 августа произошло землетрясение силой около 3 баллов"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало

За полгода 140 госпредприятий Кыргызстана заработали 85,4 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364472_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441673-ru.html

Похожие новости

Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

В Кыргызстане снизилась цена на интернет

Кыргызстан намерен через суд взыскать долг за Интернет у фирм Таджикистана

Дожди и снег с пятницы — штормовое предупреждение по Кыргызстану

Россия подарила Кыргызстану два военно-транспортных самолета

8 августа 2017, 11:20       Комментарии

По состоянию на 1 июля 2017 года в Кыргызстане функционируют 140 госпредприятий. Об этом сегодня, 8 августа, стало известно на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом.
Как уточняется, по итогам шести месяцев поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий составило 85,4 млн сомов. При этом общая сумма задолженности государственных предприятий составляет 431,4 млн сомов, в том числе задолженность ГП "НК Кыргызтемиржолу" – 412,5 млн сомов.
В настоящее время ведется работа по анализу представленных бизнес-планов и стратегий развития госпредприятий. 38 из них уже представили планы развития на краткосрочный и среднесрочный периоды.
Отметим, из 966 нефункционирующих предприятий постановлениями правительства Кыргызстана ликвидированы 118.
Помимо этого, из функционирующих госпредприятий 35 реорганизованы путем присоединения (филиалы), 86 преобразованы в государственные учреждения и 4 ликвидированы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум