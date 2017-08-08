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Футбольный клуб в Парагвае признал почетным болельщиком дерево

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364464_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441672-ru.html

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Negatiff: В водоеме нашли труп мужчины, в убийстве признался родной брат

8 августа 2017, 11:33       Комментарии

Тропическое дерево рода табебуйя, разросшееся на стадионе в парагвайской столице, стало местной легендой, пишет издание Нож со ссылкой на Marca. Поэтому руководство клуба запретило рубить 20-метрового великана даже во время капитального ремонта стадиона.
Между сиденьями на трибунах рабочие оставили промежуток для ствола, чтобы дереву было комфортно расти. Летом его листва укрывает фанатов от палящего солнца.
В воскресенье дерево официально признали почётным болельщиком команды. Торжественную церемонию посвятили проблеме сохранения тропических лесов Южной Америки, где каждую минуту исчезает участок леса размером с футбольное поле.

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