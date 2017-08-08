Футбольный клуб в Парагвае признал почетным болельщиком дерево

8 августа 2017, 11:33 Комментарии

Тропическое дерево рода табебуйя, разросшееся на стадионе в парагвайской столице, стало местной легендой, пишет издание Нож со ссылкой на Marca. Поэтому руководство клуба запретило рубить 20-метрового великана даже во время капитального ремонта стадиона.

Между сиденьями на трибунах рабочие оставили промежуток для ствола, чтобы дереву было комфортно расти. Летом его листва укрывает фанатов от палящего солнца.

В воскресенье дерево официально признали почётным болельщиком команды. Торжественную церемонию посвятили проблеме сохранения тропических лесов Южной Америки, где каждую минуту исчезает участок леса размером с футбольное поле.