Еще 13 НКО, оказывающие услуги детям, получили аккредитацию

8 августа 2017, 11:34 Комментарии

В Министерстве труда и социального развития еще 13 некоммерческим организациям, оказывающим услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, вручили сертификаты об аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра труда и соцразвития Жылдыз Полотовой, для улучшения качества предоставления услуг детям в трудной жизненной ситуации аккредитацию должны пройти некоммерческие организации, независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям, находящимся в ТЖС, и предназначенные для круглосуточного пребывания.

"В министерство в общем 37 некоммерческих организаций подали документы для получения сертификата об аккредитации. После проведения экспертными группами оценки деятельности некоммерческих организаций, комиссия приняла решение об аккредитации 23 НКО, которые соответствовали всем установленным требованиям", - сказала Полотова.

Список всех аккредитованных НКО:

<li>Общественное Объединение "Центр защиты детей";</li><li>Семеновский детский дом – Центр приемных семей "Дружная семья";</li><li>Общественный Фонд "SOS детские деревни Кыргызстана" детский дом семейного типа "SOS-Детская деревня Чолпон-Ата";</li><li>Учреждение Детский дом "Кара-Балта";</li><li>Общественное объединение "Кризисный центр Багыт";</li><li>Учреждение "Центр детства Нуристан";</li><li>Общественный Фонд "SOS детская деревня Кыргызстана" "SOS-Детская деревня г. Бишкек";</li><li>"Детский дом "Каракол";</li><li>Учреждение "Центр детства "Гулзар";</li><li>Учреждение "Центр материнства и детства-Сокулук";</li><li>Учреждение Центр материнства и детства "Аль-Фауз";</li><li>Учреждение "Центр детства "Элистан";</li><li>Общественное объединение Friend of Children ("Френд оф Чилдрен");</li><li>Благотворительное учреждение "Кант пансион";</li><li>Учреждение "Центр материнства и детства";</li><li>Детский приют для детей сирот мальчиков школьного возраста им. Аль Бухара;</li><li>ОО "Детский Ковчег Надежды";</li><li>Учреждение "Дом милосердия "Алтын Уя" (г. Бишкек);</li><li>Учреждение "Дом милосердия "Алтын Уя" (Ысык-Атинский р-н, село Новопокровка, ул. Ленина, 262);</li><li>Учреждение "Дом милосердия "Алтын Уя" (Ысык-Атинский р-н, с.Новопокровка, ул. Фрунзе, 572);</li><li>Учреждение "Ознур";</li><li>Общественный благотворительный фонд "Хадича";</li><li>Благотворительное учреждения "Биздин Муун".</li>