Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Еще одна семейная драма на фоне алкоголя в Оше. Муж забил жену кулакамиЕще одна семейная драма на фоне алкоголя в Оше. Муж забил жену кулакамиЕще 13 НКО, оказывающие услуги детям, получили аккредитациюЕще 13 НКО, оказывающие услуги детям, получили аккредитацию

До конца года "Кыргызтелеком" запустит 45 бесплатных точек Wi-Fi

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364478_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441670-ru.html

Похожие новости

"Кыргызтелеком" договорился о снижении цен на закупку внешнего трафик Интернета

Сколько денег выделит Казахстан на бесплатные лекарства в 2018 году

Готовь сани летом. Мэрия приступила к раздаче бесплатного угля малоимущим

Компания "Газпром Кыргызстан" запустила образовательную программу "ГазPRом медиа-ивент 2017"

Мэрия Бишкека обеспечивает малоимущих граждан бесплатным углем

8 августа 2017, 11:36       Комментарии

До конца 2017 года "Кыргызтелеком" планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом.
Как уточняется, Wi-Fi точки будут расположены в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других местах.
Также компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi по стране, обеспечив население бесплатным доступом к всемирной сети. Модернизация сети Wi-Fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум