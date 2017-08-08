До конца года "Кыргызтелеком" запустит 45 бесплатных точек Wi-Fi

8 августа 2017, 11:36 Комментарии

До конца 2017 года "Кыргызтелеком" планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом.

Как уточняется, Wi-Fi точки будут расположены в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других местах.

Также компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi по стране, обеспечив население бесплатным доступом к всемирной сети. Модернизация сети Wi-Fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета.