Еще одна семейная драма на фоне алкоголя в Оше. Муж забил жену кулаками

8 августа 2017, 11:40 Комментарии

В городе Оше произошло убийство женщины, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УВД южной столицы.

По данным органов внутренних дел, 5 августа примерно в 19.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Исанова обнаружено тело женщины. Прибыв на место, сотрудники милиции обнаружили на теле женщины, 25-30 лет, следы от побоев и гематомы.

Следствие установило, что в тот день женщина отдыхала со своим супругом в бассейне, там они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. В итоге супруг, будучи нетрезвым, несколько раз ударил свою жену кулаком.

Женщина решила уйти домой, так как ей было нехорошо. Однако дойти туда она так и не смогла, от полученных травм она скончалась возле своего дома.

Позднее подозреваемый в убийстве муж признался, что он не думал о последствиях. В настоящее время задержанный помещен в ИВС. Ему предъявлены обвинения по статье 104 УК КР ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Отметим, это не первый случай семейной драмы на почве алкоголя. Ранее 18 июля сообщалось, что также в городе Оше после ссоры, находясь в нетрезвом состоянии, 83-летний супруг зарезал свою 79-летнюю жену.