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Еще одна семейная драма на фоне алкоголя в Оше. Муж забил жену кулаками

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364475_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441669-ru.html

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В Джале семейная драма едва не довела до суицида

8 августа 2017, 11:40       Комментарии

В городе Оше произошло убийство женщины, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УВД южной столицы.
По данным органов внутренних дел, 5 августа примерно в 19.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице Исанова обнаружено тело женщины. Прибыв на место, сотрудники милиции обнаружили на теле женщины, 25-30 лет, следы от побоев и гематомы.
Следствие установило, что в тот день женщина отдыхала со своим супругом в бассейне, там они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. В итоге супруг, будучи нетрезвым, несколько раз ударил свою жену кулаком.
Женщина решила уйти домой, так как ей было нехорошо. Однако дойти туда она так и не смогла, от полученных травм она скончалась возле своего дома.
Позднее подозреваемый в убийстве муж признался, что он не думал о последствиях. В настоящее время задержанный помещен в ИВС. Ему предъявлены обвинения по статье 104 УК КР ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Отметим, это не первый случай семейной драмы на почве алкоголя. Ранее 18 июля сообщалось, что также в городе Оше после ссоры, находясь в нетрезвом состоянии, 83-летний супруг зарезал свою 79-летнюю жену.

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