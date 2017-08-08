ДТП на Южной магистрали Бишкека: погибла пассажирка маршрутки (осторожно, фото!)

8 августа 2017, 11:20 Комментарии

На Южной магистрали в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГУВД.

Авария произошла сегодня, 8 августа.

"На пересечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) столкнулись "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер". В результате ДТП погибла пассажирка маршрутного такси, жительница столицы К.А. 1998 года рождения. По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", Ш.И. 1988 года рождения, выехал на запрещающий знак светофора и столкнулся с "Мерседесом". Водители прошли освидетельствование на наличие употребления алкоголя и наркотических веществ. Оба водителя были трезвы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз", – говорится в сообщении.

1 of 3