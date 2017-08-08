Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане 7 августа произошло землетрясение силой около 3 балловВ Кыргызстане 7 августа произошло землетрясение силой около 3 баллов"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало

ДТП на Южной магистрали Бишкека: погибла пассажирка маршрутки (осторожно, фото!)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/dtp-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441668-ru.html

Похожие новости

В ДТП на Южной магистрали пострадали 20 человек, погибла 19-летняя девушка

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП в Бишкеке, в них врезался минивэн

Маршрутка опрокинулась в Бишкеке — есть погибшие, 20 человек пострадали

В ДТП на автодороге Бишкек - Ош пострадали 9 человек, из них трое погибли

Три человека погибли, 6 пострадали — крупное ДТП в Джалал-Абаде

8 августа 2017, 11:20       Комментарии

На Южной магистрали в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГУВД.
Авария произошла сегодня, 8 августа.
"На пересечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) столкнулись "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер". В результате ДТП погибла пассажирка маршрутного такси, жительница столицы К.А. 1998 года рождения. По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", Ш.И. 1988 года рождения, выехал на запрещающий знак светофора и столкнулся с "Мерседесом". Водители прошли освидетельствование на наличие употребления алкоголя и наркотических веществ. Оба водителя были трезвы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз", – говорится в сообщении.
1 of 3

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум