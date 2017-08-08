Кыргызстан посетят российские актеры кино

8 августа 2017, 11:31 Комментарии

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстана, в городах Бишкек и Чолпон-Ата с 18 по 25 августа пройдет Неделя российского кино, сообщает пресс-служба Минкультуры.

В рамках мероприятия в Кыргызстан прибудет российская делегация в составе заслуженных артистов РФ, продюсеров и кинокритика.

"В частности заслуженный артист РФ Кищенко Виталий представит фильм "Анна Каренина. История Вронского", сыгравшего главную роль в кинофильме. Заслуженный артист РФ Василий Мищенко, исполнившим одну из ролей в фильме "Частное пионерское – 2" вместе с продюсером второй и третей частью фильма "Частное пионерское" Владимиром Есиновым, будет представлять указанную кинокартину", – говорится в сообщении.

Программа Недели российского кино в Кыргызстане стартует в Бишкеке и продолжится кинопоказами в Чолпон-Ате.

Торжественное открытие пройдет 18 августа в 17:00 в кинотеатре "Манас" и продолжится показом фильма "Время первых".

В кинотеатре "Октябрь" в субботу, 19 августа, все желающие и в частности поклонники российского кинематографа смогут посмотреть на широком экране фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". Показ начнется в 16:00.

В 20:00 состоится показ фильма "Дама пик", драмы, основанной на одноименной новелле Александра Пушкина и опере Петра Чайковского.

20 августа в кинотеатре "Октябрь" состоится показ фильмов "Частное пионерское-3" – 12:00, кинокартины режиссера Николая Досталь "Монах и бес" – 16:00 и фильм Николая Хомерики "Ледокол" – 19:00.

Аналогичная программа показов российских фильмов пройдет в кинотеатре, расположенном в санатории "Голубой Иссык-Куль" в Чолпон-Ате с 21 по 24 августа.