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Назарбаев не исключает влияние на Казахстан западных санкций против России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazarbaev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441666-ru.html

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8 августа 2017, 11:05       Комментарии

Бишкек, 08.08.2017. /Кабар/. На Казахстан возможно влияние западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым в Астане, сообщает akorda.kz.
"Я считаю, что правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем: до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски, колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию, возможно, влияние западных санкций в отношении России. Это надо учитывать", - сказал Назарбаев.
Новый пакет экономических санкций против России и ее компаний был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В этот же день курс доллара поднялся в обменных пунктах Казахстана до отметки в 343 тенге за доллар, пишет казахская служба радио "Азаттык".

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