Назарбаев не исключает влияние на Казахстан западных санкций против России

8 августа 2017, 11:05 Комментарии

Бишкек, 08.08.2017. /Кабар/. На Казахстан возможно влияние западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым в Астане, сообщает akorda.kz.

"Я считаю, что правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем: до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски, колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию, возможно, влияние западных санкций в отношении России. Это надо учитывать", - сказал Назарбаев.

Новый пакет экономических санкций против России и ее компаний был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. В этот же день курс доллара поднялся в обменных пунктах Казахстана до отметки в 343 тенге за доллар, пишет казахская служба радио "Азаттык".