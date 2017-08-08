Выборы-2017: 34-летний претендент выбыл из борьбы за пост президента

8 августа 2017, 10:21 Комментарии

Центральная избирательная комиссия отказала в дальнейшем рассмотрении заявления претендента на должность президента Кыргызстана Романа Ремнева. Такое решение принято на заседании ЦИК 7 августа. Как было отмечено, комиссия отказала в дальнейшем рассмотрении заявления претендента из-за недостижения им необходимого возраста.

Согласно законодательству, президентом может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Р.Ремневу на данный момент 34 года.

Число претендентов на данный момент составляет 52 человека.