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ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей представителей на пост президента А.Малиева и К.Шаршекеевой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441664-ru.html

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8 августа 2017, 10:51       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 5 августа приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Арсланбека Малиева и Камилы Шаршекеевой.
Как сообщили в ЦИК, уполномоченным представителям по финансовым вопросам А.Малиева зарегистрирована Нонкина Елена Александровна.
Уполномоченными представителями по выборам К.Шаршекеевой зарегистрированы Аванов Болотбек Аванович и Даакиев Аманбол Абылмажынович.
Кроме того, на заседании принято постановление о прекращении полномочий А.Айылчиевой, уполномоченного представителя по выборам, и Л.Нонкиной, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента А.Малиева. Решение было принято на основании уведомления от самого кандидата об отзыве своих уполномоченных представителей.

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