ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей представителей на пост президента А.Малиева и К.Шаршекеевой

8 августа 2017, 10:51 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 5 августа приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Арсланбека Малиева и Камилы Шаршекеевой.

Как сообщили в ЦИК, уполномоченным представителям по финансовым вопросам А.Малиева зарегистрирована Нонкина Елена Александровна.

Уполномоченными представителями по выборам К.Шаршекеевой зарегистрированы Аванов Болотбек Аванович и Даакиев Аманбол Абылмажынович.

Кроме того, на заседании принято постановление о прекращении полномочий А.Айылчиевой, уполномоченного представителя по выборам, и Л.Нонкиной, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента А.Малиева. Решение было принято на основании уведомления от самого кандидата об отзыве своих уполномоченных представителей.