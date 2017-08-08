"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало

8 августа 2017, 11:18 Комментарии

АКИpress запускает очередной этап голосования "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?"*.

Голосование стартует 8 августа, во вторник.

Опрос доступен только для пользователей мобильного приложения АКИpress, которое было обновлено 5 июля до версии 2.0.1.9 для Android и 1.2.1 для iOS.

Кто кандидаты?

В августовский список для голосования включены лица, которые подали документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов. По данным на 10:00 на 8 августа, их 52:

Сагынбек Абдрахманов

Арстанбек Абдылдаев

Советбек Абыкулов

Аскарбек Абышев

Акбаралы Айтикеев

Турат Акимов

Турсунбек Акун

Темирбек Асанбеков

Омурбек Бабанов

Турсунбай Бакир уулу

Азимбек Бекназаров

Куттубек Бешбаков

Омурбек Болтуруков

Бакыт Дегенбаев

Руслан Джунусов

Садыр Жапаров

Максатбек Жумабеков

Сооронбай Жээнбеков

Эрнис Зарлыков

Марат Иманкулов

Канатбек Исаев

Рита Карасартова

Алмазбек Каримов

Ахматбек Келдибеков

Полотбек Кенжекулов

Бакыт Керимбеков

Талгатбек Кожогулов

Улукбек Кочкоров

Адахан Мадумаров

Калмамат Мактымбаев

Арсланбек Малиев

Акылбек Мансуров

Таалатбек Масадыков

Исхак Масалиев

Марат Мергенов

Замира Муратбекова

Назарбек Нышанов

Темиркул Омуралиев

Темир Сариев

Сайнидин Султанидинов

Токтобүбү Таласбаева

Камчыбек Ташиев

Омурбек Текебаев

Камил Токтобаев

Дамира Токтосунова

Бакыт Торобаев

Токтайым Уметалиева

Мукар Чолпонбаев

Кубан Чороев

Казыбек Шайымбетов

Камила Шаршекеева

Санжарбек Энназаров

Кроме того, в голосовании будут пункты "Другой" и "Против всех".

Напоминаем, что ЦИК пока продолжает регистрацию в качестве кандидата в президенты. Для этого претендентам необходимо пройти все установленные законом процедуры.

Как голосовать?

Для участия в голосовании необходимо скачать мобильное приложение АКИpress.

1) Пользователи Android могут установить приложение в сервисе GooglePlay; пользователи iOS - соответственно, в AppStore. Чтобы найти приложение наберите в поиске 'akipress'.

2) После установки приложения на главном экране нажмите на кнопку "Опрос".

ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (версия 2.0.1.9 для Android, версия 1.2.1 для iOS). Голосование в приложении позволит следовать основному принципу опроса:

ОДНО УСТРОЙСТВО - ОДИН ГОЛОС

Поэтому с одного мобильного устройства отдать голос за кандидата можно только один раз. Однако бывают случаи, когда применяются методы обхода правил и накручиваются голоса за определенного кандидата. Такие голоса удаляются. Снятие "накруток" проводится регулярно.

Почему необходимо скачать обновление?

Мы учитываем все ошибки и пожелания читателей после предыдущих опросов по выборам президента, вносим необходимые правки и выпускаем приложение с исправлениями.

Что потом?

Голосование завершится 17 августа. Результаты голосования будут опубликованы на сайте АКИpress.

АКИpress проводит подобное голосование регулярно - 1 раз в месяц - для того, чтобы узнать, как меняются предпочтения читателей в ходе выборного процесса.

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результаты опроса за ИЮЛЬ

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результаты опроса за МАЙ

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результаты опроса за АПРЕЛЬ

Официально

Выборы президента пройдут осенью**, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Дата голосования - 15 октября 2017 года.

* - Голосование в приложении АКИpress не является официальным.

** - Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.