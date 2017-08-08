Кыргызстанец в Москве оказался в психиатрической больнице

8 августа 2017, 10:48 Комментарии

Кыргызстанца в Москве госпитализировали в психиатрическую больницу в недобровольном порядке. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в России.

По словам пациента, он приехал в Москву более года назад и последние 3 месяца оставался без работы. С родными он потерял связь более года назад. Мужчина поступил в больницу 3 августа без каких-либо документов. Врачи диагностировали у него делириозное помрачение сознания, психомоторное возбуждение, дезориентировку в окружающей среде. Сейчас его состояние стабильное, но из-за отсутствия документов и родственников суд принял решение о повторном наблюдении пациента.

После суда сотрудникам посольства удалось найти его родную сестру. В ближайшее время в посольстве будут оформлены все документы для возвращения кыргызстанца на родину после выписки из больницы.