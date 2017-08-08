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За полгода в бюджет от ФУГИ поступило 1,03 млрд сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364468_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441661-ru.html

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8 августа 2017, 10:55       Комментарии

За 6 месяцев этого года Фонд по управлению государственным имуществом пополнил бюджет Кыргызстана на 1,03 млрд сомов. Об этом сообщается в отчете ведомства.
Как сообщается, это - средства от приватизации, дивидендов, арендной платы и от прибыли госпредприятий.
В частности:
от дивидендов на госпакет акций – 909,2 млн сомов;
от прибыли государственных предприятий – 85,1 млн сомов;
от сдачи в аренду госимущества – 38,6 млн сомов.
Как отмечается, такие открытые акционерные общества, как "Кыргызнефтегаз", "Международный аэропорт "Манас", ГП "Инфоком" и "Кыргызтелеком" достигли высоких показателей по прибыли и тем самым перевыполнили план.

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