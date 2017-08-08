В Орто-Токойском водохранилище найдено тело девушки, застрявшее в деревьях

8 августа 2017, 11:05 Комментарии

В водохранилище Орто-Токой в селе Таш-Мойнок Иссык-Кульской области местные жители нашли тело девушки между деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По данным ведомства, тело было обнаружено 7 августа. Информация о находке в МЧС поступила примерно в 21.30. Местные жители извлекли девушку до приезда спасателей, как отмечается, ее месторасположение было в воде среди деревьев.

Тело было передано в правоохранительные органы, в настоящее время ведется работа по установлению личности погибшей.