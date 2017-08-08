Маршрутка опрокинулась в Бишкеке — есть погибшие, 20 человек пострадали

8 августа 2017, 11:16 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В столичном жилмассиве "Арча Бешик" легковая автомашина столкнулась с маршрутным микроавтобусом, сообщил по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.

По его данным, ДТП произошло в центре жилмассива во вторник, 8 августа, примерно в 09.40. По предварительной версии, минивэн марки Honda Stepwgn протаранил микроавтобус маршрута №202.

"Маршрутка получила удар в бок. Она начала опрокидываться и из окна вылетела девушку, которую придавило микроавтобусом. Девушка погибла на месте, было много пострадавших", - сообщил собеседник.

Источник в мэрии сообщил, что в результате ДТП пострадали около 20 человек.

В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травмотологии подтвердили факт ДТП. Точное количество пострадавших неизвестно. На данный момент пассажиры проходят обследование.

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