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Маршрутка опрокинулась в Бишкеке — есть погибшие, 20 человек пострадали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441659-ru.html

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В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов

8 августа 2017, 11:16       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В столичном жилмассиве "Арча Бешик" легковая автомашина столкнулась с маршрутным микроавтобусом, сообщил по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.
По его данным, ДТП произошло в центре жилмассива во вторник, 8 августа, примерно в 09.40. По предварительной версии, минивэн марки Honda Stepwgn протаранил микроавтобус маршрута №202.
"Маршрутка получила удар в бок. Она начала опрокидываться и из окна вылетела девушку, которую придавило микроавтобусом. Девушка погибла на месте, было много пострадавших", - сообщил собеседник.
Источник в мэрии сообщил, что в результате ДТП пострадали около 20 человек.
В Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травмотологии подтвердили факт ДТП. Точное количество пострадавших неизвестно. На данный момент пассажиры проходят обследование.
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