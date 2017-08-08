Дело Текебаева. Рассказ подсудимого в пользу обвинения

8 августа 2017, 10:41 Комментарии

В суде по делу О.Текебаева и Д.Чотонова продолжается допрос подсудимых. Отвечая на вопросы своего адвоката, обвиняемый Текебаев признал, что был знаком и неоднократно встречался с Леонидом Маевским – российским бизнесменом, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело.

Конечно, это не сенсация, но нонсенсом является то, что высказывания подсудимого звучат в унисон с доводами обвинительного заключения, раскрывающего созданные О.Текебаевым схемы по продаже подлежащего национализации "Мегакома" уже через месяц после гибели истинных революционеров на центральной площади столицы.

При допросе О.Текебаев также сообщил, что хотел через Л.Маевского наладить контакты с российскими политиками и заручиться их поддержкой в преддверии парламентских выборов 2010 года. Со слов подсудимого, Л.Маевский тогда был депутатом Госдумы и крупным бизнесменом. Однако слова подсудимого являются очередной ложью, прикрывающейся "государственными интересами".

Следует отметить, что Л.Маевский действительно был депутатом Госдумы РФ. Однако он был депутатом 3-го созыва, мандат которого истек в далеком 2003 году. В этой связи возникает вопрос – как же партлидер, возомнивший себя патриархом отечественной политики, при таком архиважном деле, как налаживание отношений партии (причем партии, известной своими проамериканскими взглядами) с политическим руководством России, мог не знать о статусе своего "проводника"?

Здравый смысл указывает на то, что рассказ обвиняемого О.Текебаева, как бы он ни старался, созвучен с обвинительным заключением. То есть осенью 2010 года О.Текебаев действительно возглавлял делегацию, направлявшуюся в Москву — в офис крупного бизнесмена Л.Маевского. Но не для контакта отношений с властями России, а для достижения своего замысла. Ибо не вернулся бы обратно в Бишкек в компании своих посредников с Л.Маевским.