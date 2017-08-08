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В Татарстане уроженца Кыргызстана обвиняют в особо крупном мошенничестве

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tatarst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441657-ru.html

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8 августа 2017, 10:26       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Кыргызстанца, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Руслан Бариев.
По версии следствия, в июле 2016 года мужчина предложил генеральному директору приобрести у него седельный тягач "Вольво". После оформления договора купли-продажи директор перечислил на счет приятеля 2,8 млн рублей, пишет агентство Татар-информ.
Однако мужчина получил эти деньги, а тягач продал другому человеку. На следствии он свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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