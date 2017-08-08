В Татарстане уроженца Кыргызстана обвиняют в особо крупном мошенничестве

8 августа 2017, 10:26 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Кыргызстанца, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Руслан Бариев.

По версии следствия, в июле 2016 года мужчина предложил генеральному директору приобрести у него седельный тягач "Вольво". После оформления договора купли-продажи директор перечислил на счет приятеля 2,8 млн рублей, пишет агентство Татар-информ.

Однако мужчина получил эти деньги, а тягач продал другому человеку. На следствии он свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.