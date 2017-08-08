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КНДР пригрозила "физическими действиями" в ответ на новые санкции ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kndr-prig...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441656-ru.html

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8 августа 2017, 10:26       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. КНДР пообещала перейти к "физическим действиям" в связи с принятием резолюции 2371 СБ ООН, которая вводит новые санкции против этой страны, говорится в заявлении Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое было обнародовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Сама резолюция в заявлении КНДР названа "гангстерским действием, которое стремится нарушить суверенитет и права на существование и на развитие КНДР". "За ним последуют вещественные меры справедливости армии и народа для их защиты", — отмечается в заявлении.
"Они должны отдавать себе отчет, что КНДР беспощадно предпримет стратегические шаги, включая физические действия, мобилизуя всю национальную мощь", — говорится в заявлении.
Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.
Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
Источник РИА Новости

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