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В ДТП на автодороге Бишкек - Ош пострадали 9 человек, из них трое погибли

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364465_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441654-ru.html

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8 августа 2017, 10:27       Комментарии

Сегодня, 8 августа, в Джалал-Абадской области примерно в час ночи на автодороге Бишкек - Ош произошло ДТП. Минивэн "Хонда Степвагон" столкнулся с автоцистерной марки MAN, перевозившей ГСМ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По данным ведомства, авария произошла на 462-м километре автодороги в районе села Шамалды-Сай. В результате столкновения пострадали 9 человек, из них трое погибли. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель "Хонды" не соблюдал скоростной режим, выехав на полосу встречного движения не справился с управлением и врезался в грузовик. Всего на месте происшествия, по данным МЧС, работали четыре спасателя.
Кроме того, по сообщению Министерства здравоохранения, около 01.50 пострадавшие были доставлены в хирургическое отделение в село Шамалдуу-Сай.
Список пострадавших госпитализированных в ЦОВП Шамалдуу-Сай:
<li>Б.Г., 1965 г.р. Диагноз: Ушиб грудной клетки;</li><li>А. Г., 1930 г.р. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Закрытый перелом левого бедра. Тупая травма живота. Травматический шок;</li><li>М. М., 1947г.р. Диагноз: ОЧМТ. Ушиб и размозжение головного мозга. Открытый вдавленный перелом теменной кости. Перелом костей голени. Травматический шок.</li>

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