Рейтинг Дональда Трампа упал до нового минимума

8 августа 2017, 10:29 Комментарии

Рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с момента инаугурации в январе текущего года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN, публикуя результаты опроса SSRS, проведенного по заказу телеканала.

По прошествии 200 дней на посту президента, работу Трампа одобрили 38 процентов опрошенных, за три месяца этот показатель снизился на шесть процентов. Доля недовольных политикой Трампа составила 56 процентов, что на два процента хуже показателей, опубликованных 100 дней назад.

Президента продолжают поддерживать республиканцы, однако и среди них уровень доверия снизился с 73 до 59 процентов.

Телеканал задается вопросом, что могло бы поддержать рейтинг Трампа. Одним из способов журналисты назвали участие в пресс-конференциях, и напомнили, что за весь срок на посту 45-й президент США всего раз общался с прессой, 16 февраля. Они напомнили, что его предшественник, Барак Обама, выходил к прессе девять раз за полгода.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Большинство американских СМИ, включая CNN, обвиняют Трампа в связях с Россией, которая, якобы, вмешавшись в выборы, помогла ему выиграть президентскую гонку. В Москве эти обвинения отвергают. В конце июня старший продюсер CNN признался, что новости и статьи, посвященные связям Трампа с Россией и вмешательству российских спецслужб в американские выборы, были написаны сотрудниками CNN ради повышения читаемости. И в большинстве своем "это фуфло".

2 июля Трамп опубликовал на своей странице в Twitter смонтированную видеозапись, на которой он избивает человека с головой, закрытой логотипом телеканала CNN. Телеканал ответил на твит, назвав "печальным день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов".