Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева. Рассказ подсудимого в пользу обвиненияДело Текебаева. Рассказ подсудимого в пользу обвиненияВ Омскую область не пустили партию ягод из КыргызстанаВ Омскую область не пустили партию ягод из Кыргызстана

Приехав на Иссык-Куль, родной дядя совращал 7-летнего племянника в юрте

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364462_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441652-ru.html

Похожие новости

Еще один кыргызстанец оказался в психбольнице в Москве – документов нет, с родными потерял связь

Сбежавшая невеста — 5 кыргызстанок, перехитривших родню и женихов

Сборная Кыргызстана пробилась в полуфинал международного чемпионата "Танковый биатлон"

Международный форум по защите снежного барса позволит вместе достичь прогресса по их защите — эксперт

Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

8 августа 2017, 10:35       Комментарии

В Иссык-Кульской области в селе Орнок задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в развращении своего 7-летнего племянника. Об этом сообщили в милиции.
По данным правоохранителей, 7 августа примерно в 19 часов был задержан житель села Беловодского Московского района. Ему предъявлены обвинения в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.
В материалах дела указано, что мужчина со своим племянником приехал в село Орнок на отдых, где они арендовали юрту. Будучи нетрезвым, мужчина предпринял действия развратного характера к 7-летнему мальчику. Об инциденте в милицию сообщили местные жители.
"Ребенок находился на воспитании своего родного дяди, так как родители мальчика находятся на заработках в России. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие", - отметили в милиции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум