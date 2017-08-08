Приехав на Иссык-Куль, родной дядя совращал 7-летнего племянника в юрте

8 августа 2017, 10:35 Комментарии

В Иссык-Кульской области в селе Орнок задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в развращении своего 7-летнего племянника. Об этом сообщили в милиции.

По данным правоохранителей, 7 августа примерно в 19 часов был задержан житель села Беловодского Московского района. Ему предъявлены обвинения в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

В материалах дела указано, что мужчина со своим племянником приехал в село Орнок на отдых, где они арендовали юрту. Будучи нетрезвым, мужчина предпринял действия развратного характера к 7-летнему мальчику. Об инциденте в милицию сообщили местные жители.

"Ребенок находился на воспитании своего родного дяди, так как родители мальчика находятся на заработках в России. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие", - отметили в милиции.