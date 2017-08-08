В Таласе задержана банда воров, орудовавших на местном рынке

8 августа 2017, 10:21 Комментарии

Сотрудники ОВД Таласа задержали банду воров, орудовавших на рынке, сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, в начале августа поступили заявления о четырех кражах на местном рынке.

"Обстоятельства преступлений указывали на то, что их совершила одна и та же группа лиц. Общий материальный ущерб составил около 85 тыс. сомов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана группа, состоящая из 4-х человек. Все задержанные уроженцы села Талды-Булак Таласского района", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.