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В Таласе задержана банда воров, орудовавших на местном рынке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-tala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441651-ru.html

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В Баткене таможенники задержали контрабанду линолеума

8 августа 2017, 10:21       Комментарии

Сотрудники ОВД Таласа задержали банду воров, орудовавших на рынке, сообщает пресс-служба МВД.
По данным милиции, в начале августа поступили заявления о четырех кражах на местном рынке.
"Обстоятельства преступлений указывали на то, что их совершила одна и та же группа лиц. Общий материальный ущерб составил около 85 тыс. сомов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана группа, состоящая из 4-х человек. Все задержанные уроженцы села Талды-Булак Таласского района", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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