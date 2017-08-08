В Омскую область не пустили партию ягод из Кыргызстана

8 августа 2017, 10:32 Комментарии

Сотрудники Россельхознадзора по Омской области не допустили ввоз 1,9 тонн клубники и малины из Кыргызстана. Причиной стала проблема с идентификацией продукции, пишут российские СМИ.

Груз найден в грузовике при досмотре на контрольно-пропускном пункте "Черлакский".

"Машина следовала в Омск из Казахстана. Сами ягоды оказались происхождением из Кыргызстана. Но при проверке документов и осмотре груза отмечено отсутствие на упаковке маркировки о названии продукции, экспортера или реэкспортера и стране происхождения партии", – говорится в сообщении.

Вся найденная партия возвращена на территорию сопредельного государства.