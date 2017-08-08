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В Омскую область не пустили партию ягод из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-omsk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441650-ru.html

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8 августа 2017, 10:32       Комментарии

Сотрудники Россельхознадзора по Омской области не допустили ввоз 1,9 тонн клубники и малины из Кыргызстана. Причиной стала проблема с идентификацией продукции, пишут российские СМИ.
Груз найден в грузовике при досмотре на контрольно-пропускном пункте "Черлакский".
"Машина следовала в Омск из Казахстана. Сами ягоды оказались происхождением из Кыргызстана. Но при проверке документов и осмотре груза отмечено отсутствие на упаковке маркировки о названии продукции, экспортера или реэкспортера и стране происхождения партии", – говорится в сообщении.
Вся найденная партия возвращена на территорию сопредельного государства.

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