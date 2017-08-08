Юные боксеры из Кыргызстана завоевали пять медалей на чемпионате Азии на Филиппинах

8 августа 2017, 10:06 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Отечественные спортсмены завершили выступление на чемпионате Азии по боксу среди юношей, где завоевали пять медалей. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Чемпионат Азии прошел с 1 по 7 августа 2017 года на Филиппинах в городе Пуэрто-Принсеса. Юные боксеры в возрасте 15 – 16 лет в ходе соревнований принесли в копилку сборной страны одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Список призеров:

2 место – Умар Кубанычбек уулу (до 63 кг),

3 место - Муктарбек Ибраимов (до 50кг),

3 место Айдар Ороскулов (до 57 кг),

3 место ДастатОнолбеков (до 66 кг),

3 место Ахмад Усупов (свыше 80 кг);

Сообщается, что всего в составе сборной Кыргызстане на Чемпионате приняли участие 11 спортсменов. Для этого из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта было выделено 1 млн. 231 тыс сомов.