Минивэн и грузовик столкнулись на трассе Бишкек–Ош, 3 человека погибли, 6 пострадали

8 августа 2017, 9:55 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Кабар/. На автодороге Ош – Бишкек в ДТП погибли три человека, еще трое получили на месте амбулаторную помощь и трое пострадавших были госпитализированы.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения КР, авария произошла ночью 8 августа 2017 года на 487км автодороги Ош-Бишкек около села Шамалдуу-Сай Джалал-Абадской области. Автомобиль "Хонда степвагон" столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали 6 человек и трое пассажиров погибли на месте. Список пострадавших, госпитализированных в ЦОВП Шамалдуу-Сай:

1. Б. Г., 1965г.р. Диагноз: ушиб грудной клетки;

2. А. Г., 1930г.р. Диагноз: ЗЧМТ, закрытый перелом левого бедра, тупая травма живота, травматический шок;

3. М. М., 1947г.р. Диагноз: ОЧМТ, ушиб и размозжение головного мозга, открытый вдавленный перелом теменной кости, перелом костей голени, травматический шок.