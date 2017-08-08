Еще один кыргызстанец оказался в психбольнице в Москве – документов нет, с родными потерял связь

8 августа 2017, 10:06 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Кабар/. 38-летний гражданин Кыргызстана оказался в психиатрической больнице №1 им. Н.А. Алексеева в Москве. В ближайшее время его должны выписать и направить на родину, сообщили в Посольстве КР в России.

Сотрудник кыргызского посольства провел встречу с заведующим отделением психбольницы, который сообщил, что кыргызстанец поступил к ним 3 августа в связи с делириозным помрачением сознания, психомоторным возбуждением, дезориентировкой в окружающем.

Сам кыргызстанец сообщил сотрудникам посольства, что приехал в Москву более года назад и последние 3 месяца оставался без работы. С родными потерял связь более года назад.

Состояние кыргызстанца стабильное, однако в связи с отсутствием каких-либо документов и родственников суд принял решение, что ему необходимо пройти повторное наблюдение врачей.

Сотрудники посольства сумели быстро найти родную сестру гражданина Кыргызстана, которая подтвердила, что действительно потеряла связь с братом и ее самостоятельные поиски не дали результатов.

Достигнута договоренность, что в ближайшее время кыргызстанец будет выписан, посольство оформит ему свидетельство для возвращения в Кыргызстан.

Напомним, в начале августа 2017 года в психиатрической больнице №1 им. Н.А.Алексеева оказалась гражданка Кыргызстана. Сообщалось, что она намеренно попала в больницу из-за того, что родители (в особенности мама) давили на нее и пытались выдать замуж за неизвестного парня против ее воли.