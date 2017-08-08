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В Японии за неделю девять человек погибли из-за жары

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iaponii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441646-ru.html

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8 августа 2017, 10:08       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Девять человек погибли, почти 5,7 тысячи доставлены в больницы за неделю с 31 июля из-за жаркой погоды в Японии, сообщило управление пожарной охраны, которому подчиняется служба скорой помощи.
Отмечается, что состояние 1,9 тысячи человек потребовало госпитализации. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет.
На прошлой неделе в западной части страны столбик термометра колебался около отметки 35 градусов. В то же время в восточной части Японии была более прохладная погода (около 30 градусов). С этим связано и незначительное увеличение числа пострадавших – 366 человек – по сравнению с показателями предыдущей недели.
Источник РИА Новости

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