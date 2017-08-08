В Японии за неделю девять человек погибли из-за жары

8 августа 2017, 10:08 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Девять человек погибли, почти 5,7 тысячи доставлены в больницы за неделю с 31 июля из-за жаркой погоды в Японии, сообщило управление пожарной охраны, которому подчиняется служба скорой помощи.

Отмечается, что состояние 1,9 тысячи человек потребовало госпитализации. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет.

На прошлой неделе в западной части страны столбик термометра колебался около отметки 35 градусов. В то же время в восточной части Японии была более прохладная погода (около 30 градусов). С этим связано и незначительное увеличение числа пострадавших – 366 человек – по сравнению с показателями предыдущей недели.

Источник РИА Новости