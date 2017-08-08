В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов

8 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек произведен снос капитального забора из жженого кирпича, общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Снос произведен при первом требовании УЗС мэрии г. Бишкек в добровольном порядке по улице Фрунзе №163.

Кроме того Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек совместно с МП "Тазалык" произвели демонтаж самовольно установленного металлического ангара на муниципальной территории. Ангар был установлен без соответствующих разрешительных документов в жилом массиве Дордой. Размер этого объекта составляет 15.5 х 7,5 метров. Также произведен демонтаж трех гаражей по улице Джантошева №115 а, и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара-Чолпонатинская.

Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок, демонтаж произведен в принудительном порядке.

Данные вынужденные меры предпринимаются во исполнение постановления мэрии г.Бишкек №1 от 6 января 2017 года, где создан оперативный штаб по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек.