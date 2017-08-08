Макрон под давлением общественности отказался от "устава первой леди"

8 августа 2017, 9:51 Комментарии

Елисейский дворец успокоил взволнованных французов и заверил народ в том, что президент страны Эмманюэль Макрон отказался от идеи принятия "устава первой леди", который бы позволил ему официально закрепить за своей супругой Брижит роль жены главы государства в государственных делах и предоставить ей дополнительное финансирование.

Как сообщает NewsRu.com со ссылкой на BFMTV, Париж решил принять "хартию прозрачности", касающуюся роли Брижит Макрон в жизни государства вместо "устава первой леди". Принятие нового документа при этом не потребует созыва парламента и внесения изменений в Конституцию.

"Хартия прозрачности", как отмечают журналисты, призвана "остановить лицемерие и прояснить ситуацию". В первую очередь, хартия регламентирует число оплачиваемых помощников первой леди. Ожидается, что документ будет опубликован уже в ближайшие дни.

Эмманюэль Макрон столкнулся с общественным негодованием, как только стало известно о его желании официально сделать жену Брижит первой леди. Петиция против этого решения президента за две недели набрала более 240 тысяч подписей.

По словам одного из инициаторов кампании против финансирования супруги главы государства, лидера движения "Национальное равенство" Тьерри Пол Валетта, французы не должны одобрять инициативу об особом статусе для первой леди страны, поскольку в ходе президентской кампании Макрон говорил, что его жена будет выполнять общественную роль, а значит, не будет претендовать на финансирование.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте Change.org. Документ, собравший на момент написания материала уже более 240 тысяч подписей, адресован президенту Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.

Должность первой леди во Франции не имеет какого-либо официального юридического статуса. Супруга президента традиционно выполняет представительскую функцию и играет протокольную роль в Елисейском дворце и во время официальных визитов главы государства, напоминает РИА "Новости".

Вопрос о статусе супруги президента на прошлой неделе был поднят в Национальном собрании при обсуждении законопроекта об этике политической и общественной жизни. Депутаты от левого движения "Неподчинившаяся Франция", возглавляемого экс-кандидатом в президенты Жаном-Люком Меланшоном, попытались было провести поправку, запрещающую президенту, членам правительства и парламентариям финансировать статус своих супруг за счет казны. Однако этот документ не был поддержан большинством голосов.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/07aug2017/macron.html