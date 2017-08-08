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В Таласе на местном рынке воры за несколько часов совершили ряд краж

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364466_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441641-ru.html

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8 августа 2017, 10:10       Комментарии

Сотрудники ОВД г. Талас задержали банду воров, орудовавших на местном рынке. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.
По ее данным, в начале августа правоохранительным органам поступили заявления о четырех кражах на местном рынке. Обстоятельства преступлений указывали на то, что их совершила одна и та же группа лиц.
Первой обратилась в милицию местная жительница. Она рассказала, что в один момент отвлеклась, когда продавала товар, позже обнаружила пропажу сумки. Добычей преступников стали 21 800 сомов. Через пару часов с заявлением в ОВД пришла другая гражданка, у неё также украли сумку, где находились 20 600 сомов. За целый день поступило еще два аналогичных заявления. Общий материальный ущерб составил около 85 тысяч сомов.
Оперативники начали отрабатывать приметы предполагаемых злоумышленников. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками ОВД г. Талас установлена и задержана группа, состоящая из 4 человек. Все задержанные - уроженцы села Талды-Булак Таласского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 ("Кража") УК КР. По уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

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