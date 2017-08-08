Премьер Узбекистана посетит Кыргызстан

8 августа 2017, 9:47 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит с рабочим визитом Кыргызстан, сообщила пресс-служба правительства КР.

Арипов прибудет для участия в очередных заседаниях межправительственных комиссий, которые пройдут с 15 по 17 августа в Чолпон-Ате.

Как отметили в правительстве, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков побеседовал с узбекским коллегой по телефону. Главы кабминов обсудили подготовку к очередным заседаниям межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

"Мы будем рады видеть вас и делегацию Узбекистана в Кыргызстане", - подчеркнул Жээнбеков.

Арипов подтвердил готовность провести Дни узбекской культуры в КР в октябре текущего года. Он также поблагодарил кыргызскую сторону за своевременную помощь гражданам Узбекистана, попавшим 3 августа в автоаварию на территории Иссык-Кульской области.

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь поблагодарил узбекскую сторону за решение о строительстве в Оше общеобразовательной школы на 630 ученических мест.

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