Три человека погибли, 6 пострадали — крупное ДТП в Джалал-Абаде

8 августа 2017, 10:11 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В результате столкновения минивэна с бензовозом в селе Достук Джалал-Абадской области погибли три человека, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

ДТП произошло на 48-м километре автодороги Бишкек - Ош в ночь на вторник, 8 августа. Столкнулись минивэн Honda Stepwagon и грузовое авто марки MAN.

"Из-за столкновения по трассе разлился бензин. К спасательным работам был привлечен один пожарный расчет, бригада скорой помощи, пять спасателей и сотрудники милиции для перекрытия дороги", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в результате аварии погибли три пассажира минивэна и шесть пострадали. Трое из них получили амбулаторную помощь, еще трое госпитализированы:

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