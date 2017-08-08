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Три человека погибли, 6 пострадали — крупное ДТП в Джалал-Абаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441638-ru.html

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Минивэн и грузовик столкнулись на трассе Бишкек–Ош, 3 человека погибли, 6 пострадали

8 августа 2017, 10:11       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В результате столкновения минивэна с бензовозом в селе Достук Джалал-Абадской области погибли три человека, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
ДТП произошло на 48-м километре автодороги Бишкек - Ош в ночь на вторник, 8 августа. Столкнулись минивэн Honda Stepwagon и грузовое авто марки MAN.
"Из-за столкновения по трассе разлился бензин. К спасательным работам был привлечен один пожарный расчет, бригада скорой помощи, пять спасателей и сотрудники милиции для перекрытия дороги", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в результате аварии погибли три пассажира минивэна и шесть пострадали. Трое из них получили амбулаторную помощь, еще трое госпитализированы:
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