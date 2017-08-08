Борцы из Кыргызстана завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Финляндии

8 августа 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 8 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Молодежная сборная Кыргызстана по видам борьбы вернулась домой из чемпионата мира, прошедшего в Финляндии, с шестью медалями. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Кыргызстан на турнире представили 17 спортсменов, которые завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

1. 1 место – Айпери Медет кызы, вольная борьба, до 72 кг,

2. 2 место – Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба, до 55 кг,

3. 2 место - Акжол Махмудов, греко-римская борьба, до 74 кг,

4. 2 место - Роман Ким, греко-римская борьба, до 120 кг,

5. 3 место - Акбар Кенжебек уулу, вольная борьба, до 50 кг,

6. 3 место –Мээрим Жуманазарова, вольная борьба, до 67 кг.

Напомним, что Чемпионат мира прошел с 1 по 6 августа 2017 года в Финляндии в городе Тампере. Всего в состязаниях были разыграны 24 комплекта медалей по трем видам борьбы: вольной, греко-римской и женской борьбе. Для участия в спортивном мероприятии из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта было выделено 2 млн 733 тысячи сомов.