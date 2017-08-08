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Борцы из Кыргызстана завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Финляндии

Источник:
http://kabar.kg/news/bortcy-iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441635-ru.html

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Премьер Узбекистана посетит Кыргызстан

8 августа 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Молодежная сборная Кыргызстана по видам борьбы вернулась домой из чемпионата мира, прошедшего в Финляндии, с шестью медалями. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Кыргызстан на турнире представили 17 спортсменов, которые завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.
1. 1 место – Айпери Медет кызы, вольная борьба, до 72 кг,
2. 2 место – Жоламан Шаршенбеков, греко-римская борьба, до 55 кг,
3. 2 место - Акжол Махмудов, греко-римская борьба, до 74 кг,
4. 2 место - Роман Ким, греко-римская борьба, до 120 кг,
5. 3 место - Акбар Кенжебек уулу, вольная борьба, до 50 кг,
6. 3 место –Мээрим Жуманазарова, вольная борьба, до 67 кг.
Напомним, что Чемпионат мира прошел с 1 по 6 августа 2017 года в Финляндии в городе Тампере. Всего в состязаниях были разыграны 24 комплекта медалей по трем видам борьбы: вольной, греко-римской и женской борьбе. Для участия в спортивном мероприятии из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта было выделено 2 млн 733 тысячи сомов.

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