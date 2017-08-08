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Юные ушуисты Кыргызстана примут участие в 9-м чемпионате Азии по ушу среди юниоров в Южной Корее

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iunye-ush...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441634-ru.html

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Премьер Узбекистана посетит Кыргызстан

8 августа 2017, 9:27       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. Спортсмены юношеской сборной команды Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики (ФТУКР) при поддержке Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и Национального Центра детей и юношества "Сейтек" готовятся к участию в 9-м чемпионате Азии по ушу среди юниоров, который состоится 14-21 сентября 2017 г. в Южной Корее, г. Гуми.
Как сообщили в Федерации традиционного ушу, в чемпионате примут участие лучшие ушуисты Кореи, Китая, Малайзии, Японии, Сингапура, Казахстана, Кыргызстана и многих других стран Азии.
Кыргызстанскую команду по ушу таолу под руководством вице-президента Федерации традиционного ушу КР Нещерет Натальи будут представлять Козубеков Жанболот, Мусаев Адил, Мусаев Азирет – чемпионы Кыргызской Республики, победители международных турниров по ушу.
В разделе ушу таолу кыргызстанские спортсмены готовятся к выступлениям в стиле нань цюань ("южный кулак") в технике без оружия, с саблей нань дао, с шестом нань гунь и в технике обусловленных поединков дуйлянь, отмечают в федерации.
Взрослая сборная команда ФТУКР проходит подготовку к 14-му чемпионату мира по ушу (Россия, г. Казань), 7-му чемпионату мира по традиционному ушу (Китай, г. Эмэйшань).

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