Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке снесли сразу шесть незаконных объектовВ Бишкеке снесли сразу шесть незаконных объектовУмер сыгравший Годзиллу актер Харуо НакадзимаУмер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима

Минздрав организовал для медработников антикоррупционный семинар

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441633-ru.html

Похожие новости

Городские власти организовали отдых на Иссык-Куле проблемным подросткам

Трое пострадавших при взрыве АГЗС в Ананьево выписаны из больницы — Минздрав

В Минздраве начал работу отдел по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации в республике

Минздрав создал отдел оперативного реагирования на экстренные ситуации

Премьер-министр: Правительство рассматривает вопрос повышения зарплаты медработникам

8 августа 2017, 9:35       Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. Сотрудники центрального аппарата министерства здравоохранения КР приняли участие в однодневном антикоррупционном обучающем семинаре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
По их данным, семинар прошел 4 августа 2017 года в медико-реабилитационном комплексе "Ден-соолук", целью которого стало исполнения плана мероприятий по реализации мер по противодействию коррупции в сфере здравоохранения.
В ходе данного мероприятия уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в сфере здравоохранения Индира Джумабаева отметила, что организация антикоррупционного семинара дала возможность более детально обсудить пункты, которые необходимо исполнить в короткие сроки и принять совместные меры по их реализации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум