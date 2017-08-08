Минздрав организовал для медработников антикоррупционный семинар

8 августа 2017, 9:35 Комментарии

Бишкек, 8 августа /Кабар/. Сотрудники центрального аппарата министерства здравоохранения КР приняли участие в однодневном антикоррупционном обучающем семинаре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По их данным, семинар прошел 4 августа 2017 года в медико-реабилитационном комплексе "Ден-соолук", целью которого стало исполнения плана мероприятий по реализации мер по противодействию коррупции в сфере здравоохранения.

В ходе данного мероприятия уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в сфере здравоохранения Индира Джумабаева отметила, что организация антикоррупционного семинара дала возможность более детально обсудить пункты, которые необходимо исполнить в короткие сроки и принять совместные меры по их реализации.