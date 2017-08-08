В Бишкеке снесли сразу 6 незаконных объектов (фото)

8 августа 2017, 9:23 Комментарии

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека произведен снос капитального забора из жженного кирпича, общей площадью 40 кв. м, построенный на красной линии в частной собственности. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Снос произведен при первом требовании УЗС мэрии Бишкека в добровольном порядке по улице Фрунзе №163.

УЗС мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произвели демонтаж самовольно установленного металлического ангара на муниципальной территории. Ангар был установлен без соответствующих разрешительных документов в жилом массиве Дордой. Размер этого объекта составляет 15.5 х 7,5 метров. Также произведен демонтаж трех гаражей по улице Джантошева №115 а, и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара-Чолпон-Атинская.

Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок, демонтаж произведен в принудительном порядке.

Данные вынужденные меры предпринимаются во исполнение постановления мэрии Бишкека №1 от 06.01.2017 г., где создан оперативный штаб по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе.