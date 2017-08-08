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Генсек ООН: Кыргызстан является уникальной страной

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364457_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441629-ru.html

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Премьер Узбекистана посетит Кыргызстан

8 августа 2017, 9:24       Комментарии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил Алмазбеку Атамбаеву благодарственное послание. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Генсек ООН выразил глубокую признательность главе государства, правительству и народу Кыргызстана за теплый приём делегации во время недавнего визита в Бишкек и Ош. "Кыргызстан является уникальной страной, и я верю, что наше сотрудничество уже принесло большую пользу кыргызскому народу. Я признателен за то, что нам удалось обменяться мнениями по региональному сотрудничеству и общим проблемам. В этой связи, я призываю вас продолжать сотрудничество с Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Предотвращение и превентивная дипломатия всегда являются наиболее эффективными инструментами для поиска решений наиболее спорных вопросов", - отмечено в послании.
Также Антониу Гутерриш отметил, что впечатлен инициативой правительства в области электронного управления "Таза Коом". "Прозрачность и доступ общественности являются ключевыми факторами в демократическом управлении, и я желаю вам всяческих успехов в ваших усилиях в этом направлении", - говорится в послании.
"Я вспоминаю посещение Оша в качестве Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, когда общины изо всех сил пытались справиться с последствиями трагических событий июня 2010 года. В ходе моего недавнего визита мне было очень приятно лично оценить результаты ваших усилий по примирению сторон. Я также благодарен за возможность принять участие в церемонии возложения венков к памятнику "Слезы Матерей", - отмечено в послании.
Генсек ООН также выразил признательность за великодушное гостеприимство. "Я также вспоминаю увлекательную дискуссию об истории Алтая и кыргызов во время обеда, который вы любезно провели в мою честь", - сказано в письме.
По мнению Антониу Гутерриша, Кыргызская Республика является важным партнером ООН. "Ваше руководство и приверженность работе Организации высоко ценится, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - говорится в послании Генсека ООН.

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