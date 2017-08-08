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Умер сыгравший Годзиллу актер Харуо НакадзимаУмер сыгравший Годзиллу актер Харуо НакадзимаЖээнбеков вылетел в Турцию, встретится с турецким коллегойЖээнбеков вылетел в Турцию, встретится с турецким коллегой

Жээнбеков со своим узбекским коллегой обсудил вопросы госграниц по телефону

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364459_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441628-ru.html

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Жээнбеков потребовал навести порядок в аэропортах после жалоб пассажиров

8 августа 2017, 9:31       Комментарии

В понедельник, 7 августа, состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Главы правительств двух государств обсудили подготовку к очередным заседаниям межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
"Мы будем рады видеть вас и делегацию Узбекистана у нас в Кыргызстане", - подчеркнул Жээнбеков, обращаясь к узбекскому коллеге.
Премьер-министр РУз Абдулла Арипов с рабочим визитом прибудет в Кыргызстан для участия в очередных заседаниях межправительственных комиссий, которые состоятся с 15 по 17 августа в г. Чолпон-Ате.
В ходе разговора Арипов подтвердил готовность узбекской стороны в проведении Дней узбекской культуры в Кыргызстане в октябре текущего года. Он также поблагодарил кыргызскую сторону за своевременную помощь гражданам РУз, попавшим 3 августа 2017 года в автоаварию в Иссык-Кульской области.
В свою очередь Жээнбеков был признателен за решение о строительстве в городе Ош общеобразовательной школы на 630 ученических мест.

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