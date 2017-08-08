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КНДР пообещала преподать США "жестокий урок"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364455_kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441627-ru.html

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8 августа 2017, 9:37       Комментарии

Выступая в кулуарах встречи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Юн Хо заявил журналистам, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры по поводу своей ядерной программы. По его словам, угрозу миру несут не северокорейские ракеты, а Соединенные Штаты, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отметил Ли Юн Хо, КНДР в случае атаки со стороны США "будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия". По словам северокорейского министра, остальные страны могут не беспокоиться до тех пор, пока не присоединятся к США.
Также в Пхеньяне отметили, что "неумное поведение США лишь ускорит исчезновение этой страны.
В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Резолюция была разработана дипломатами США в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.
В соответствии с новыми санкциями странам-членам ООН запрещено импортировать из Северной Кореи уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, а также нанимать новых северокорейских работников и создавать новые совместные предприятия с Пхеньяном. По оценке Государственного департамента США, новые ограничения сократят годовую прибыль КНДР экспорта с трех до двух миллиардов долларов.

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