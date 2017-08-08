В Бишкеке снесли сразу шесть незаконных объектов

8 августа 2017, 9:37 Комментарии

Управлением землепользования и строительства (УЗС) произведен добровольный снос капитального забора из кирпича, общей площадью 40 квадратных метров, построенный на красной линии в частной собственности на улице Фрунзе, №163.

Кроме того, произведен демонтаж самовольно установленного металлического ангара на муниципальной территории. Объект был установлен без соответствующих разрешительных документов в жилмассиве Дордой. Также произведен демонтаж трех гаражей на улице Джантошева, №115А, и 40-тонного контейнера на пересечении улиц Анкара - Чолпон-Атинской.

Со стороны городской службы владельцам незаконных объектов выдавались уведомления. В связи с неисполнением уведомлений в установленный срок демонтаж произведен в принудительном порядке.